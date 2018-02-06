最貪女檢陳玉珍以患憂鬱症拒絕出庭 律師當庭解除委任

2018-02-06 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕停職中的高檢署女檢察官陳玉珍，被控向賭博電玩業者施永華收賄79次，金額2300多萬元，她因認罪並繳還犯罪所得，一審被判刑12年，檢方、陳女不服雙雙上訴，高等法院今再度傳訊陳女，她卻以患有重度憂鬱症為由，仍拒絕出庭，律師杜英達說明已盡力和陳女溝通，但談到案情「她表現出很大排斥性」，合議庭不悅，指示載明筆錄「陳女無理由拒不到庭」，杜英達則當庭主動解除委任。

曾是知名檢察官的陳玉珍，承辦過尹清楓命案等重大刑案，她被控於1996年透過友人介紹，認識賭博電玩業者施永華，施男為尋求陳玉珍包庇電玩店，自1999年12月至2006年6月，按月供養25萬元給陳女，陳女遂利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

經特偵組偵辦後，將陳玉珍、涉協助陳女洗錢的律師郭學廉、檢舉人即業者施永華起訴。台北地院審酌陳女認罪，並繳還犯罪所得，判她12年徒刑，郭學廉因洗錢犯行被判刑6月，施永華因自首獲免刑。

全案3年多前上訴高等法院後，陳玉珍數度以罹患憂鬱症住院為由未出庭，高院今上午再度傳訊陳女、郭學廉出庭，但陳女仍未出庭。

合議庭詢問陳女律師杜英達「陳女有住院嗎？未出庭理由？」杜說他是受陳女的兒子委任，陳女現未住院，她患有重度憂鬱症而未出庭，有提出請假資料，他試圖和陳女談論案情，但她排斥談到此案，合議庭質疑陳女乃無理由拒不到庭，律師杜英達以他無法正當執行律師職務為由，當庭主動解除委任。郭學廉則否認犯罪。