黑鷹赴蘭嶼執行傷患救護後失聯 機上6人 漏夜搜尋中

空勤隊706黑鷹直升機執行傷患救護，昨晚失聯疑墜蘭嶼，立派編號704直升機前往搜尋，至今未果。（記者陳賢義攝）

2018-02-06 02:26

［記者陳賢義、蔡宗勳／綜合報導］空勤隊救護直升機進行汰舊換新，原有UH-1H直升機去年12月26日「功成身退」除役，改由被視為「勞斯萊斯」、俗稱黑鷹的UH-60M型直升機接手，掌管偏鄉救護，未料，1架編號706的黑鷹，昨晚執行蘭嶼傷患後送任務時，11時40分時起飛折返不久，突然失聯疑墜海。

嘉義空軍基地今天凌晨接獲國搜中心指令，派出EC225海鷗前往蘭嶼搜救，EC225已於1時26分起飛前往，搜救空勤總隊赴蘭嶼機場執行傷患後送光點消失之任務機，據了解，失聯機的機上含後送人員計有6人，包括康姓正駕駛、唐姓副駕駛、陳姓機工長、張姓病患、黃姓家屬及蔡姓護理人員。

空勤總隊勤務第三大隊第三隊長祝世全表示，706直升機是在昨晚11時從台東飛往蘭嶼執行傷患救護任勤，從蘭嶼起飛折返約5至10分鐘，塔台就無法搜尋到其行蹤，無線電也無法呼叫到，立刻派遣另架編號704直升機（EC225）前往搜尋，至今未果。

黑鷹直升機主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，但因機體大、下洗氣流強，不適合狹窄地區的作業及停降，可裝載15人或救護擔架四具，運送物資可達1170公斤，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量則達2400公升，空勤總隊在104年開始接收黑鷹直升機，機型可充分滿足台灣2000多公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

空勤總隊自88風災後，就一直在提升飛機的性能，為了讓東部鄉親安心，尤其是綠島、蘭嶼還有高山地區居民，飛行限高僅7000英呎的UH-1H機即將功成身退，服役到去年12月26日送給學校後就離開救援一線，同月19日改由飛行高度可達14000英呎的黑鷹進駐台東，由於執行救援任務，外觀塗裝紅漆，由黑鷹變成紅鷹，未料，甫進駐1個多月就傳落海意外，目前全力搜尋中。