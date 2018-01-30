警界松隆子拍宣傳影片 網友問：要怎麼追她?

女警林雅茹長相甜美，外表神似日本女星松隆子。（三民一警分局提供）

2018-01-30 11:00

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節快到，高雄市三民一警分局拍宣傳影片，宣導警察拒絕餽贈及飲宴，邀長相甜美的「警界松隆子」女警林雅茹擔任女主角，影片PO上網，引起熱議，有網友逗趣問：如果要追影片中女主角，不能送花送禮，也無法請吃飯，只能靠一片「真心」了。

高雄市警察局政風室及三民第一分局合拍的年節監察影片，宣導影片一開始，一名婦人為感謝三民派出所在春節期間舉家外出服務，準備紅包及禮盒到派出所，向警方表達感謝。女警學妹正要收下紅包、禮盒時，遭一旁學姊委婉制止，並告訴婦人警察不接受餽贈、邀宴，但婦人的心意，警方都收到了。

擔任女主角的林雅茹去年分發到三民派出所服務，她原本是大專院校的約聘行政人員，受到姊姊影響，2年前報考警察特考班，投身警界1年。

林雅茹身高168公分、體重54公斤，長相甜美，外表神似日本女星松隆子，甜姐兒的氣質，還被選為高市保大出版的2018年桌曆女警代表。

影片PO上三民第一分局臉書粉絲團

，有網友留言：「辛苦各位警察了」、「警察們真的辛苦，謝謝你們春節不休假還努力保護我們的安全」、還有人PO日本女星松隆子照片，留言「有像欸（^_^）」。

警方年節宣導影片中女警學妹正要收下紅包、禮盒時，遭一旁學姊委婉制止，並告訴婦人警察不接受餽贈、邀宴。（記者方志賢翻攝）

有網友PO日本女星松隆子照片，留言「有像欸（^_^）」。（記者方志賢翻攝）