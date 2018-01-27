「屁股有溫熱感」…捷運OL連忍兩次 女大生吼退癡漢

2018-01-27 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿鴻今年中搭乘台北捷運板南線，見粉領族小寧（化名）穿著短裙，曲線畢露，竟起了色心，用下體猛頂她的臀部，小寧隱忍不發，過了11天，阿鴻又在同條捷運線看到小寧，有了上次的經驗，讓他有恃無恐，型度犯案，結束後不滿足，竟又以同樣方式在同一節車廂騷擾女大生小綾（化名），小綾大聲喝止，小寧聽到後也勇敢站出來指控，雖然阿鴻全盤否認，台北地院仍依「性騷擾防治法」判拘110日，得易科罰金11萬元。

今年4月28日早上8點左右，阿鴻利用捷運車廂擁擠機會，硬擠到小寧後方，用下體頂她的屁股，小寧感到溫熱，移動屁股，未料對方也跟動，她不敢回頭，只敢透過車窗反射查看後方，見阿鴻揹著包包，雙腿中央部位頂著她，一臉若無其事的模樣，令她不好意思制止。

11天過後，小寧搭車上班，同一時間、相同路線又感到「屁股有溫熱感」，再度透過車窗反射觀看，驚見「同一男子」，嚇得她趕緊用包包遮住屁股。

阿鴻意猶未盡，另尋目標，「頂」起女大生小綾，小綾曾遭性騷擾，意識到屁股上的「溫熱凸起物」是男性下體，馬上轉身大聲制止，小寧見狀也不再姑息，站出來指認，阿鴻否認犯行，並趁列車靠站時逃離，事後警方循悠遊卡刷卡紀錄，將他緝捕到案。

阿鴻否認當捷運痴漢，但法官根據車廂監視器、刷卡紀錄、證人指證等因素綜合判斷，認定兩女與阿鴻素昧平生，無故意誣陷的理由，判阿鴻有罪，全案可上訴。