「沒搞過教授」 人妻偷吃上司 揭姦情的竟是…

2018-01-26 15:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市洪姓男子被妻子發現，疑與已婚陳姓女下屬婚外情長達10年，洪妻將老公傳送給陳女「想你也愛妳」、「想躺在妳懷裡」、「沒搞過教授」等訊息轉知陳夫，陳夫才驚知妻子出軌，怒向洪男求償精神慰撫金60萬元，新北地院綜合事證認定洪男與陳女親暱程度超過朋友關係，今判洪男須賠償陳夫10萬元，可上訴。

判決指出，去年9月，洪妻寫信給陳夫，泣訴老公與他的妻子暗地搞辦公室戀情長達10年，洪男也對她坦承外遇，並將洪男前年9月間起傳送給陳女「我會盡量保護妳」、「希望我們可以一起渡過難關」、「想你也愛妳」、「想躺在妳懷裡」、「沒搞過教授」等曖昧訊息，告知陳夫，另還提供行車紀錄器內容，兩人在車上曾提及「要不要去睡覺」內容，陳夫認為美滿家庭因此破碎，向洪男提出民事求償。

洪男辯稱，陳女在其公司擔任執行長，由於熱愛工作，連假日也打電話給他問公事，引起妻子猜疑，且妻子亦在公司擔任財務長，兩女常因工作意見不合而起爭執，陳女因此於去年9月離職，他自覺愧疚沒把事情處理好，害陳女離職，甚至害她得隻身赴中國工作，才傳送這些簡訊「安慰、鼓勵陳女」。

洪男並解釋，因陳女聲稱有機會被聘為大學教授，才會開玩笑傳送「沒搞過教授」訊息給她，強調兩人並非男女朋友，也沒有發生親密關係。

法官勘驗洪男、陳女簡訊內容，認為兩人因過從甚密之事被洪妻發現，洪妻揚言要告知陳夫，陳女為平息洪妻怒火才離職，且洪男向妻承諾不再與陳女聯絡，但不僅未遵守諾言，還另申辦專用手機與付中國工作的陳女聯繫，加上前年11月陳女已離職，兩人仍開車到台中出差，洪男還在車上問陳女：「要不要去睡覺」，不符常情，雖無法證明兩人有在外過夜或親吻，但兩人確實逾越朋友關係，因此判洪男敗訴。