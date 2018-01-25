大風吹車門 2歲女嬰遭反鎖虛驚一場

2018-01-25 11:03

〔記者方志賢／高雄報導〕在玉器市場擺攤的江姓夫妻，昨下午收攤時，阮氏妻子將2歲大女兒抱進轎車後座，轉身要拿東西時，未料一陣風竟將車門關上，中控鎖自動上鎖，女嬰受困車內，警原要破窗，但怕女嬰驚嚇，約10分鐘後，鎖匠前來打開車門，結束虛驚一場。

警方表示，江姓夫妻在高市十全、自立路口玉器市場擺攤，昨下午約5時許，夫妻打算收攤，51歲江男將白色轎車開至市場裡，由36歲阮氏妻子將2歲大女兒抱進車後座，轉身要拿東西時，沒料一陣風吹來竟將車門關上。轎車中控鎖自動上鎖，車門無法開啟，導致女嬰受困車內。

江姓夫妻急忙報請警方協助，警方獲報通知消防隊趕抵協助，當警網和119人員到場後，原本要破窗，但又怕小孩會驚嚇到。最後由鎖匠利用工具打開車門，母親將小孩抱出安撫，結束虛驚一場。

江姓父親表示，當時僅將車鑰插在車內並未發動，不解車門為何自動上鎖。

轄區哈爾濱所所長陳孟兒表示，小孩被上鎖同時，母親全程陪伴在車外旁，父母親非故意獨留女嬰在車內，因此並無違反「兒童及少年福利與權益保障法」獨留6歲以下孩童的規定。

陳孟兒表示，「兒童及少年福利與權益保障法」第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧，違者依同法第99條處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。