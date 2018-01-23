女大生「抓龍筋」不給射 尋芳客凍袂條...

紅牌寶兒（白衣）的「」正牌抓龍筋」讓客人凍袂條，只好換人服務。（記者林宜樟翻攝）

2018-01-23 14:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子分局警方最近接獲報案，朴子市一間指壓按摩店，傳出有「正統抓龍筋」﹑「情趣抓龍筋」等服務，甚至還有全套、雙飛等之分等，朴子警方日前追查，查獲店內紅牌女大學生「寶兒」正為尋芳客進行「正統抓龍筋」服務，但正統抓龍筋只有揉搓下體，不能「發射」，尋芳客只好臨陣再換「莎莎」服務「情趣抓龍筋」，警方查獲時，尋芳客對寶兒不給「情趣抓龍筋」一事抱怨連連。

警方調查，台南市東山區蘇姓男子在網路上刊登廣告，有「胸推/冰火/裸吹/毒龍/69/雙飛3500/3P4500/口爆500」等，並在朴子市開「維維」指壓按摩店；朴子派出所長黃怡文執行「安居、巨筌」專案，當場查獲有服務人員與客人從事性交易服務，依兒少性剝削、妨害風化、兩岸人民關係條例罪嫌移送。

警方調查，38歲蘇姓男子將旗下小姐列出「清單」，有純按摩800元，正統抓龍筋（1800元）、情趣抓龍筋（2300元）、直接服務（2800元）、雙飛（3500元）及3P（4500元）等，警方入內時，王男與黃女正從事純按摩，劉男與張女則是情趣抓龍筋、林男與鍾女從事正統抓龍筋。

尋芳客表示，日前透過捷克論壇得知訊息，預約前往店內消費純按摩，23歲「寶兒」熱情如火，搓揉客人下體，讓劉男忍不住提出進一步服務，但寶兒是店內「紅牌」，只接單純按摩及「正統抓龍筋」，並無服務到「射出」，劉男只好換小姐「莎莎」進行「情趣抓龍筋」服務，警方查獲時，劉某氣得抱怨「掛羊頭賣狗肉，美女看得到卻享受不到」。

寶兒是女大學生，供稱為了減輕家庭經濟負擔才應徵按摩服務，由於年輕長相甜美，被當做店內紅牌，但只從事純按摩及「正牌抓龍筋」，她得知客人有抱怨，則說「抱歉，當初入這行時就堅持自己底線」。

34歲「莎莎」是外籍女子，20日晚上才以觀光名義由高雄機場入境，到朴子市維維指壓按摩店工作，當警方查獲時，怨聲連連都是「大叔」惹的禍，原本來台想休息一下，因知「大叔」忍不住，才先下場服務，來台還沒24小時就被警方查獲，直呼倒楣。