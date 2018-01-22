夫妻偽造結婚、離婚證人簽名 法院判婚姻不存在

2018-01-22 14:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子與簡姓女子結婚後經常爭吵，僅1年半後，簡女到戶政事務所登記離婚，黃男卻提起民事訴訟，指離婚協議書的證人簽名不實而無效，台中地院發現，離婚協議書的兩位證人簽名，都是由簡女偽簽，據此判決離婚無效，不料，簡女上訴並改提2人婚姻不存在，台中高分院發現結婚證書的2名證人簽名，是由黃男與簡女各偽簽1人，判決結婚無效，雙方婚姻關係不存在。

判決書指出，上述2人於2015年6月結婚，因經常爭吵，1年半後，簡女去年1月拿著離婚協議書，到戶政事務所登記離婚，黃男卻提起民事訴訟，主張離婚協議書上面的2名證人，並沒有問他是否想離婚，並未探詢他的真意，離婚沒有效力，簡女不否認代替2名證人簽名，但她宣稱獲得證人授權代簽，證人也知道黃男有離婚之意。

台中地院一審認為，依據最高法院的判例，證人雖不一定要在夫妻雙方協議離婚時在場，但必須親自探詢雙方是否有離婚的真意，這兩人離婚協議書的證人，簽名都是由簡女代簽，證人沒有親自問過或聽到黃男講出願意離婚的話，據此判決離婚無效，雙方婚姻仍存在。

簡女提起上訴，但她卻不主張離婚有效，而是改提結婚關係不存在，她說，結婚的2名證人簽名，其中1人是由她代簽，另1人是由黃男代簽，2名證人都沒有親自探詢雙方是否有結婚真意，應判決婚姻無效。

台中高分院二審審理時，當庭比對結婚證書的證人簽名，發現2位證人的簽名筆跡，各與黃男、簡女的筆跡一樣，據此辦決2人結婚不具備民法的形式要件，雙方婚姻關係不存在，既然結婚無效，有就沒有離婚成立與否的問題，可再上訴。