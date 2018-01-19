公海駁油北韓被查 涉案商人陳世憲吞安眠藥自殺

韓國日前查扣一艘涉嫌轉運石油給北韓的貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號，台灣油品商陳世憲涉案。（路透）

2018-01-19 11:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌租傭船香港籍貨船「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」，在公海駁油供給北韓，遭美國衛星拍下交由台灣偵辦，租船涉案的高雄漁界商人陳世憲，被以150萬元交保，今早傳出吞安眠藥自殺，被緊急送到大同醫院搶救中，傳有生命危險，警方將調查服藥自殺原因。

高雄檢調偵辦香港籍貨船「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號於公海駁油給北韓，台灣籍國際油品商人陳世憲以150萬元交保，航運界透露「方」號是艘「傭船」，公海非法交易僅冰山一角，檢調除了追查有無漁船優惠油遭盜賣、牟取暴利，也追查幕後有無其他金主。

「方向永嘉」號輪外型像散裝雜貨輪，實際是艘油化船，去年10月11日駛進南韓麗水港，裝載日本出產的精煉石油，再於去年11月6日曾駛入台中港，隔天就離開台灣；但它於公海上把600多噸精煉石油駁轉給一艘北韓油輪，被美國衛星拍到影像，涉嫌違反國際禁運決議，南韓持此證據在11月24日扣押。

陳世憲否認交易油品是政府補助的漁船用油，被依偽造文書罪移送，150萬元交保候傳，不料，今天傳出服大量安眠藥自殺消息，引起檢警調關注。

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