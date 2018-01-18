法界補教名師嘲諷菜鳥女律師「酒店化」 公然侮辱罪被起訴

2018-01-18 14:21

〔記者錢利忠／台北報導〕刑事訴訟法補教名師「撲吼獅」莫孟衡，去年初在臉書分享律師黃靖芸的粉絲專頁，並留言「現在律師都酒店化了」、「…躺著賺也是要會樂器的…」，而遭黃靖芸提告公然侮辱；台北地檢署認為，莫孟衡以「酒店化」、「樂器」等雙關語，暗示「性交易」、「口交」，今依公然侮辱罪將莫孟衡起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，去年1月24日，莫孟衡在臉書分享黃靖芸的粉專「黃靖芸律師。生活法律沙龍」，留言：「現在律師都酒店化了」，之後又於該篇留言的回應區回覆：「為什麼不說一杯茶多少錢？有沒有外送？」

隔天，莫孟衡再接連在臉書上PO文，指「最近都靠楊律師跟黃律師這兩個活寶帶給我各種快樂 沒想到又多了付費實習的這個天才律師」、「到底有哪份工作是不用學習就可以馬上上手的，就算躺著賺也是要會樂器的，不知道同樣邏輯下，以後找工作是不是都要付老闆一筆錢才能上班？」、「阿 你怎能不愛台灣阿」。

黃靖芸後來經法律圈的友人截圖告知，她不滿其年輕女律師的形象，被莫孟衡物化，怒控莫孟衡公然侮辱。莫孟衡庭訊時承認有PO文，辯稱酒店是古代文人飲酒作樂之處，其留言無意貶損對方的社會評價，因而不願道歉。

檢方勘查莫孟衡的留言及比對其辯詞後，認為他身為補教名師，臉書上有許多追隨者，卻對初執業的律師心生輕蔑之意，使用「酒店化」等具有性暗示的雙關語評論對方，已損及黃靖芸的名譽，考量雙方無法達成和解，所以將莫孟衡起訴。