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毒蟲自封「陳冠希」騙財騙色 三峽警方攻堅逮人

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

2024/05/05 13:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子凃俊豪自稱「毒品圈陳冠希」在台南佯裝買寶馬名車，涉嫌騙出買家、偷車得手，開名車四處拐騙，遇上新北市警三峽分局攔獲贓車，甚至逆向攔捕，囂張衝撞警車、民車逃逸，女友也加入接應，警方掌握他藏身處，周末夜攻堅逮人，逮獲只穿內褲、內衣囂張毒鴛鴦。

高雄市高姓車主氣憤指稱，上月22日上網賣出名下BMW 328i轎車，凃男聯繫他後，22日約在高雄摩鐵看車，凃男趁機藉口開車領錢未料消失，還被涂嫌封鎖，他氣得全台尋車，隨後驚覺偷車涂嫌竟號稱毒品界「陳冠希」，多年來在全台騙透透，以名車、名牌衣著，透過交友軟體認識女子，相約到摩鐵後，趁機偷走錢財、手機拿走，讓被害人「人財兩失」，因此被苗栗地院、台中地檢署發布毒品及侵占通緝。

三峽警方調查，身背2件通緝案的涂俊豪在高雄打零工維生，為「裝闊」北上見女友，想出騙車伎倆，偷走賣家寶馬名車開到新北，4月中旬出沒在三峽一帶，員警攔查贓車不停逃逸，3日晚間7時許，警方發現他出沒三峽介壽路與佳興路口，設置攔截點圍捕仍被他衝車逃逸。涂嫌一路逃往介壽路，警員張哲維趁他停等紅燈時，以警用機車阻擋去路，涂嫌竟直接輾過警車逃逸，還波及一旁民轎車，幸無人受傷，最後他將贓車棄置在愛國路停車場，28歲女友曾女騎機車載他逃離。

三峽警分局掌握他藏身處，偵查隊副隊長謝銘鴻、三峽所長謝英山帶隊，13名員警荷槍實彈，埋伏藏身套房前後，等待涂嫌女友開門一擁而上衝入房逮人，現場搜出毒咖啡包、K他命及贓車鑰匙。

涂嫌辯稱，因被通緝、持毒才逃逸，警方除依妨害公務、毒品、侵占及毀損等罪送辦外，通緝部分也將解送原通緝機關；另外涂嫌在市區橫衝直撞拒捕、競速，還得吃上不服稽查逃逸（3萬元、吊扣駕照6月）、危險駕車（3萬6000元）、肇事逃逸（3000元、吊扣駕照3月）、闖紅燈（5400元）等罰單，估計要繳納的罰單就高達7萬4000元，為紅顏裝闊犯案，代價不小。

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囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

第四張：囂張毒蟲涂俊豪駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

第四張：囂張毒蟲涂俊豪駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

囂張毒蟲涂俊豪（見圖）駕駛贓車北上會女友，見三峽警方圍捕拒停，直接輾過警用機車、衝撞民車逃逸（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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