1/13 今彩539頭獎開出2注！大福彩、大福獎摃龜

2018-01-13 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月13日）開獎的第107000004期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000012期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由宜蘭縣宜蘭市中山路三段139號1樓的「建明電腦彩券站」及台南市歸仁區大廟里大廟一街133號1樓的「達樂彩券行」開出。

第107000004期大福彩中獎號碼為：「08、13、29、33、35、36、38，特別號：12」，頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共124注獲得，每注可得4000元；肆獎共2037注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3506注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共12注獲得，每注可得10萬元。

第107000012期今彩539中獎號碼為「06、09、13、27、34」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共276注獲得，每注可得2萬元；參獎共7050注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3072注獲得，每注可獲得50元。

第107000012期39樂合彩中獎號碼為「06、09、13、27、34」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7377注中獎，每注可得1125元。

第107000012期3星彩中獎號碼為「168」，正彩共190注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000012期4星彩中獎號碼為「4076」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」