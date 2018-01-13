援交打折慶週年？ 宅男以為遇好康遭詐

2018-01-13 15:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕63歲楊姓男子缺錢花用，竟異想天開，佯裝拉皮條向洪姓宅男誆稱因為慶祝週年慶，學生妹援交促銷價，千元即可成交，兩人一同搭電梯進入板橋某旅館內時，洪男掏出千元給對方，老翁叫洪男先進房等候，自己下樓帶人，沒想到洪男等了半天不見有人進房，向旅館櫃台洽詢才知道受騙上當；板橋警分局今天依詐欺罪法辦楊男。

警方調查，36歲的洪姓宅男去年11月底走在板橋中山路上，楊姓老翁突上前搭訕，說可介紹便宜學生妹性交易，洪某以身上只有1000元婉拒對方，但老翁連哄帶騙說，「今天剛好公司週年慶，促銷價便宜算啦！」，讓洪男信以為真，喜孜孜跟老翁一起前往旅館。

老翁向洪男收了1000元的性交易訂金，2人同搭電梯上樓，在電梯內更天花亂墜形容學生妹姿色過人，因為家境關係初次下海，要對方懂得憐香惜玉，更要洪男先進902號房等候，他下樓去帶學生妹。

洪男不疑有詐，上樓後直接跟櫃台表示要到902號房，沒想到櫃檯小姐跟他說，「先生，我們這邊沒有902號房喔！」洪男這才驚覺上當，轉身發現老翁早已搭電梯下樓，他追下樓已不見蹤影，氣得向警方報案。

板橋警分局調閱監視器發現，這名假扮皮條客的老翁禿頭，特徵相當明顯，根據前科紀錄追查，查出他的真實身分，發現他30多年前也曾從事拉客賣淫，經過被害人指認，確定詐騙他的就是這名楊姓老翁，今天將他依詐欺罪送辦。