觀摩活動開放眷屬參加 嘉縣府退休科長、技士遭起訴

2018-01-12 11:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣政府水利處水土保持科陳姓科長（已退休）以及田姓女技士，遭檢舉於民國99年至103年間運用農委會水保局獎勵獎金辦理研習觀摩活動時，讓不符合資格者參加，田女由某旅行社李姓業務代為蒐集發票、收據核銷加菜、飲酒、飲料等費用，嘉義地檢署今依違反貪污治罪條例圖利罪、刑法登載不實罪、偽造文書等罪嫌起訴3人。

59歲陳姓科長坦承有不符合資格者參加觀摩活動，但辯稱係比照之前模式，只要名額夠，開放眷屬參加，僅有行政疏失，並無不法。60歲田女坦承全部犯行。63歲李男坦承部分發票由他填寫，其餘不知由何人填寫。

起訴書指出，嘉義縣政府經農委會水土保持局考核評鑑山坡地保育利用管理業務績效顯著，依據山坡地保育利用獎勵辦法於99、100、102、103年頒給獎金，陳男、田女運用獎勵金辦理研習觀摩活動。

起訴書說，研習觀摩參加對象有資格限定，包括農委會水保局、山坡地9鄉鎮（課長、承辦、村里幹事）暨嘉義縣政府相關單位業務承辦人員」等，陳、田2人卻開放讓眷屬參加，涉嫌詐欺得利罪，讓不符合資格者獲得旅遊、餐飲、車資及保險等不法所得，案發後已繳回。

另，田女為核銷加菜、飲酒、飲料等費用，由某旅行社李姓業務代為蒐集發票、收據，再向嘉義縣政府主計處請領核銷費用，經廉政署、嘉義市調查站移送嘉義地檢署偵辦。