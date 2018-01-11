金錢豹喝花酒、廠商供3C 南投公務員涉貪1被押、2交保

2018-01-11 11:14

［記者楊政郡／台中報導］南投縣政府工務處下水道科科長廖崇傑，及陳姓、葉姓承辦人員，涉嫌在105至106年間多次接受數家工程顧問公司，到有女陪侍的金錢豹、紫爵及南部酒店喝花酒、餐飲招待，每次消費1、2萬至10萬元不等，葉員沒喝花酒卻涉嫌侵占公用財物，把廠商提供的電腦及手機拿回家私用及家人使用，台中地檢署10日清晨展開搜索及傳喚，上午依貪汙罪職務上行為收受不正利益、侵占公用財物等罪，將廖科長聲請羈押獲准，葉及陳兩人則各以20萬元交保候傳。

調查人員指出，去年接獲相關資訊展開調查，發現南投縣下水道工程，其中3家工程顧問公司，得標承攬設計規劃及監造工程，工程款從數百萬至兩千多萬元近10件，分布在草屯鎮、埔里市、南投市等，但廠商為了巴結公務員，請款或驗收之前，就會邀約廖、陳等承辦人員吃飯、喝花酒，最遠還跑到高雄市去喝花酒。

另外廠商有提供3c產品如電腦及手機，供該工程進行中的公務員使用，屬於公用財務，可是廖科長及葉姓科員涉嫌把電腦及手機帶回家，供自己私用及家人使用，沒看到葉去參與喝花酒。

調查人員指出，這數家工程顧問公司承攬了草屯鎮、埔里市、南投市等地下水道工程之設計、規劃及監造，10日上午傳喚廠商10餘人大部分已坦承花錢招待，部分辯稱只是一般禮貌性招待，沒有對價關係。

而廖、陳、葉等3公務員，矢口否認犯行，辯稱只是與廠商禮貌性接觸。