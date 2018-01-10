男開車亂撞傷警毀警車 判6年還要強制治療

李男開車橫衝直撞，不僅撞傷路人，連出面藍庭的員警都遭撞傷，警車也被撞壞。（檔案照，記者邱芷柔翻攝）

2018-01-10 09:29

〔記者李立法／屏東報導〕疑似患有思覺失調症的李姓男子，三更半夜突然抓狂，開車在大街上橫衝直撞，揚言要「大開殺戒」，隨機撞傷2路人後，還將2名到場制止的員警撞傷，連警車都被他撞壞，警方被迫開槍才將李男制伏送辦，法官依殺人未遂罪併處李男6年徒刑，出獄後須監護2年施以治療。可上訴。

49歲的李男去年2月12日凌晨1點半左右，在內埔鄉龍泉派出所附近超商，留下「已證般若，我將隨意殺生，大開殺戒，要命別亂跑」紙條後，竟開車沿路衝撞路人及路邊機車，造成2人受傷，派出所內員警聽到巨大撞擊聲，立刻衝出攔查肇事車輛。

但李男拒絕停車，高速衝撞警車及警員，造成黃姓及潘姓2名員警受傷，警車也被撞壞，警方被迫開槍，打中李男右腳踝後，才將他制伏，並送醫治療，事後李男應訊時，辯稱案發當時，一切都是假象，是「導師」所做出來的情境。

法官認為，經醫師鑑定後，李男疑似患有思覺失調症，案發當時辨識行為能力下降，雖得減輕其刑，但基於社會公共安全考量，李男回歸社會前應施以醫療，故令李男出獄後入相當處所，監護2年。