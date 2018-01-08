老司機為了養家… 偽造執業登記證挨告

2018-01-08 12:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕71歲黃姓計程車司機，因為年紀超齡，依道路交通安全規則不能再駕駛營業車輛，但他仍冒險上路被警方開單。黃翁仍不死心，竟以塗改彩色影印執業登記證的方式，竄改有效日期，幫自己延長5年有效期。去年10月，黃翁因轉彎未打方向燈，遭警方攔下，查獲他偽造文書，將他移送法辦。基隆地檢署檢察官考量黃翁是為了養家才鋌而走險，予以緩起訴處分。

檢警調查，黃翁於2014年就因為逾齡執業登記證被廢止查扣，去年9月19日因無執業登記證，卻駕車載客，被警局查獲開立罰單。黃翁為求繼續開車養家，竟然在自己影印好的執業登記證上將有效日期為103年1月17日，用藍色原子筆變造成108年1月17日，將3塗改變成8。

去年10月30日晚間，行經基隆市中山一路113巷對面時，因右轉彎未打方向燈，被警方攔查，因此曝光。黃翁向檢警坦承犯行，無奈的表示是為了養家餬口，才會偽造文書。

檢察官認為，黃翁是為了養家才會偽造文書，經此教訓後應無再犯之虞，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並須繳交悔過書，並支付公庫3千元。

基隆市警三分局交通組長李文雄表示，道安規則於99年12月修正實施，逾65歲小型車職業駕駛人，在符合特定資格條件下，可換發有效期間1年職業駕照至68歲，去年又修訂可至70歲，但黃翁已經超過年齡，依然無法執業。