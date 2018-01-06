新北市府有狼出沒！ 偷窺男：聽到女人上廁所就很興奮

2018-01-06 12:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府驚傳偷窺狼出沒！

新北市政府交通局1名女科員4日下午到辦公室所在的10樓女廁上廁所時，發現隔壁女廁所有異聲，她找來另一位女同事在外查看，發現1名男子從女廁衝出逃離，2女驚呼「有色狼！」市政府女廁有偷窺狼出沒的消息傳出，造成員工人人自危。

新北市海山警分局接獲轉報，過濾監視器，今天凌晨在板橋新海路查獲陳姓男子，他被逮後辯稱，自己沒交過女朋友，但他聽到女人上廁所的聲音、還有從縫隙中隱約看到腳（鞋）跟，就已很興奮，警方依違反社會秩序維護法裁罰偷窺狼，續查有無涉及他案。

海山警方4日下午3時55分接獲保安大隊市府警衛隊（第三中隊）轉報，交通局王姓女科員反映，下午3時45分許，在市府大樓10樓東側女廁上廁所時疑遭偷窺；海山警方獲報，過濾監視器，發現疑犯約在下午3點25分從10樓安全門進入東側女廁，他被發現後奪門而出，再從安全門逃逸，由北1門離開市政府；駐衛警到場時，陳嫌已逃逸。

王姓女科員花容失色的說，當時她如廁到一半，聽見隔壁有呼吸、撞擊聲，她察覺有異，連忙衝出廁所，發現隔壁的女廁上鎖，敲門、呼喊也沒人回應，王女找來另一名女同事壯膽守在門外，沒幾分鐘，一名戴帽的黑衣男衝出，2女要攔阻時，擔心色狼對她們不利，只大喊「有色狼」，眼見偷窺狼匆忙逃離。

海山警分局獲報，由偵查隊等組成專案小組，因嫌犯步行往漢生西路方向逃離，一路過濾監視器，追查到新海路巷內陳嫌樓下，逐戶過濾清查公寓，今天凌晨2時許在該棟公寓2樓發現陳嫌時，他雖已入睡，但身上穿的，就是犯案時的穿著的黑外套、牛仔褲，當場將他帶回法辦。

34歲數陳嫌原是電子廠作業員，最近失業，他辯稱，自己沒交過女朋友，下班就宅在家，因為無聊加上好奇，才躲在市政府女廁偷窺，他還告知警方，雖然沒看到什麼，但聽到女性上廁所的聲音，還有看到腳跟就很興奮，辯稱他躲在女廁約半小時，期間有2名女性上廁所；警方過濾陳嫌手機，沒發現偷拍影像，依違反社維法83條第1項裁處，將擴大追查有無涉及他案。