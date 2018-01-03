轎車過彎撞上砂石車 車頭毀、油料灑滿蘇花公路

白色小客車撞上砂石車，導致砂石車油箱破裂，路面滿是油漬，直到昨下午2時30分才恢復雙向通行。（記者張議晨翻攝）

2018-01-03 12:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林姓男子昨上午11時許駕駛轎車北上，行經台9線蘇花公路127.7公路處彎道時，疑過彎不慎打滑，撞到對向南下行駛的砂石車，轎車車頭幾乎全毀，幸未傳出人員傷亡，但砂石車油箱因撞擊破裂，路面滿是油漬，警消獲報後緊急派員清理，下午2時許才恢復正常通行。

林男（60歲）昨上午11時55分許，開著白色自小客車北上，但行經127.7公路處彎道時，卻疑似輪胎打滑，整台車衝到對向車道，因周圍都是山壁，一輛砂石車無處可閃，兩車對撞，小客車車頭全毀，大貨車油箱則因撞擊破裂漏油，所幸大貨車車上2人、小客車車上3人均未受傷。

蘇澳警分局昨上午獲報後，即派員到場處理，雖車內人員均安，但砂石車油料卻因油箱破裂，油料撒在路面上，造成127.4K起至128K南向路面都是油漬，影響道路安全。

警方緊急聯絡南澳工務段，派員以木屑清理油漬，從中午12時30分管制車流，直到下午2時才恢復通行。警方表示，蘇花公路山路狹窄，還好當時白色轎車後方車輛有保持安全距離，才未造成二次交通事故發生。

白色小客車撞上砂石車，導致砂石車油箱破裂，路面滿是油漬，警方及工程人員用木屑吸油。（記者張議晨翻攝）

白色小客車撞上砂石車，導致砂石車油箱破裂，路面滿是油漬，警方及工程人員用木屑吸油。（記者張議晨翻攝）

白色小客車撞上砂石車，砂石車衝至對向車道，油箱破裂。（記者張議晨翻攝）