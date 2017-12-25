至少罰32萬！10輛雙B深夜國道競飆 警方連開15張罰單

2017-12-25 21:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年3月間由網路揪團組成的「瘋狂班」車隊宣稱8小時完成環台1圈，偵辦該案的國道七隊經過比對車牌和車身顏色及交通違規情節，最後向監理單位共舉發10輛雙B跑車15張罰單，若以最低罰鍰推算，至少共被罰32萬7600元，而貪圖一時開心的車友也因涉嫌公共危險罪嫌被起訴。

這起案件車友高速狂飆據說有20輛以雙B為主的改裝轎車，過程被網友po上網，今年5月間被媒體披露，國道七隊請求高速公路沿線警察機關協助調查，從調閱監視錄影器畫面，發現狡猾的駕駛都把車牌翹起，沿路監視器幾乎都拍不到車牌號碼，最後在國道雲林古坑休息站的加油站，發現其中1輛車進站加油時竟忘了把翹牌的車牌放下，直到車子開進加油站才發現不妙，擔心引起加油人員懷疑，趕緊把車牌歸正。

這個小動作讓違規競速和危險駕駛以及開翹牌車子的行為曝光，警方經由科學儀器的比對方式，找出車號，以車找人，並比對車輛顏色和違規情節，舉發15件違反監理單位對車友及車主共開出15張交通違規的紅單。

國道七隊表示，警方依照道路交通管理處罰條例，舉發瘋狂車隊交通違規條例和罰鍰，其中，依照道路交通管理處法第43條3項，2輛以上汽車共同在道路上競駛，處駕駛人3萬元以上、9萬元以下罰鍰，開出10張罰單，另外，違反前述法條第43條4項，駕駛人以危險方式在道路上駕駛汽車，可處車主6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，共開罰4張罰單，還是1張罰單就是車主違反同法第12條1項7款，車牌不依指定位置懸掛，處汽車所有人3600元以上、1萬800元以下罰鍰。