苗栗木屑工廠火災 烈火席捲500坪

2017-12-25 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗後龍鎮福寧里頭湖26號一間歇業木屑加工廠，於今日下午2時許發生火災，由於堆放大量廢棄木材，使得火勢一發不可收拾，烈焰燃燒廠房500坪面積，目前消防局只能控制火勢不繼續延燒。

據《蘋果日報》報導，消防局指出，起火地點是閒置的木屑廠，為開放式鐵皮屋建築，裡外都放著廢棄木材，最高疊到兩層樓高，疑似因為施工火花引發火災。

消防局透露，除了木材，東北季風也加強火勢燃燒，暫時無法撲滅，目前以水線圍攻，避免影響到附近山林，之後將釐清起火原因。