迪化街民宅遇祝融 8旬醉翁縱火毆女房東逃逸

2017-12-19 17:35

［記者陳恩惠／台北報導］位於台北市迪化街二段巷弄內的平房，今天下午驚傳火警，火勢很快被民眾撲滅，現場滿是煙塵，台北市消防局據報，仍出動大批人車前往搶救，抵達現場在走廊發現一堆遭燒毀的雜物，發現1名55歲的婦女身上有擦挫傷，立刻將她送醫，警消詢問才發現，原來是女房東不理會醉房客敲門，竟遭對方縱火並毆傷後逃逸，全案台北市大同警分局正全力追緝中。

台北市消防局119勤指中心通報，今天下午3時2分，位於大同區迪化街二段364巷內的平房發生火警，水箱車6輛、雲梯車2輛、救護車1輛共28名救災救護人員前往，火勢在3時11分完全撲滅。

受傷送醫的曾姓女房東指稱，82歲邱姓老翁分租她家的一間雅房，每次喝完酒後不定時會發酒瘋鬧事，今天下午又喝得醉醺醺返回，一回來就狂敲她的房門，突然為了上廁所沒水洗手而不爽，她不予理會，卻聞到門外傳來燒東西的味道，開門驚見邱男正在縱火，還手持榔頭攻擊她，一時閃避不及受傷。

消防局鑑識人員表示，起火點位於屋內一間房門前，地上燃燒不知名的雜物，燃燒面積大約2平方公尺，並未釀成嚴重災害，當場救出55歲曾姓女房東，原以為曾女是遭濃煙嗆傷，檢傷發現竟是遭到毆傷，仔細詢問才發現是遭房客邱翁打傷，所幸意識清醒，警方全力追緝邱翁。