藥頭把農用肥料加進毒品 警嘆「真夭壽」！

2017-12-17 00:28

〔記者黃文瑜／台南報導〕驚見毒品加肥料！上週永康分局查獲一名陳男持有55公克K他命、18.06公克安非他命及毒品添加劑，雖然陳男堅稱這些毒品都是自己用，但因毒品持有量大，看起來像是藥頭，將他的毒品初篩後，竟發現陳男以便宜農用肥料材質「磷酸二氫鉀」做為添加劑，讓警方大嘆「真夭壽」！

台南永康一處租車行，鄰近一帶出入人口複雜，多名施用毒品的嫌犯都向警方指稱貨是在那一帶買的，經過長期比對，警方鎖定33歲陳姓男子，帶著搜索票到車行搜索，陳男見到警方故作鎮定，想偷偷開車離開，被警方當場攔下，並搜出大量毒品，及一包添加物。

警方表示，大部分的毒販為了提高利潤都會在毒品中加添加劑，較常見的是添加葡萄糖幫毒品增重，也曾見過加奶粉但成本較高，不過陳男的毒品經過拉曼光譜儀初篩，竟發現沒看過的毒品添加劑，一查竟是肥料材質磷酸二氫鉀。

據了解，陳嫌的毒品是以每包0.5公克分裝，K他命目前市價1公克約1500元到2000元，越靠近節日還可能再漲價1至2成，而磷酸二氫鉀網路市價500公克只要110元，可見獲利不少，陳男持有的104包K他命中還有一包是「純」磷酸二氫鉀「騙很大！」還有警察調侃「吃了會長高！」

磷酸二氫鉀大多用於肥料材質，農民表示，一般不會直接使用磷酸二氫鉀做為肥料，還需經過一些程序、比例配合降低拮抗調製才能使用，能促進農作物光合作用，迅速補充土壤有效營養元素，提高土壤肥力，少量使用就能達到增產效果。前成大化工系主任陳進成指出，食用少量並不會產生毒性，若是大量食用，就像吃鹽巴過量的效果。

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