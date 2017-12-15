單親媽當保母真落漆 幼女拿手機K頭5月嬰賠10萬

2017-12-15 14:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市樹林區一名林姓單親媽媽，去年10月起受託幫友人照顧5個月大的兒子，期間卻不慎踩傷男嬰，另未注意其幼女拿手機敲打男嬰，見男嬰昏睡還大力搖晃，造成男嬰視網膜出血、硬腦膜下出血等傷害，新北地院日前依過失傷害罪，判林女徒刑6月，得易科罰金18萬元；今再判林女需賠償男嬰10萬9千餘元，仍可上訴。

判決指出，去年10月起，林女受男嬰母親之託，月收6千元照顧蔡姓男嬰，去年12月20日，為避免1歲半幼女上床踩空摔傷，林女轉身查看幼女狀況時，不慎踩到躺在床上的男嬰，造成男嬰右大腿瘀傷；隔了9天，又放任幼女拿手機敲打男嬰頭部，還拉扯男嬰手部，見男嬰昏睡不醒，林女未於第一時間送醫，反大力搖晃男嬰，造成男嬰廣泛性視網膜出血、肱骨外科頸閉鎖性骨折、硬腦膜下出血等傷害，男嬰父母因此向林女提出醫療、交通、精神慰撫金80萬元，共81萬3千餘元的民事求償。

林女出庭時喊窮說，自己是單親媽媽，育有4女又是低收入戶，全家收入都靠她照顧小孩空檔時包檳榔賺錢，刑事被判刑6月，她無力繳交罰金僅能入監服刑，且男嬰父母也是因經濟狀況不佳，付不出保母費，才以每月6千元的低於行情價委請她照顧男嬰，今年6月男嬰再到醫院檢查，身體已無異狀，認為要求80萬元精神慰撫金過高，她無力負擔。

法官認為，男嬰父母提出80萬元精神慰撫金確實過高，加上未提出搭計程車到醫院看病的乘車收據，今判林女須賠男嬰父母醫藥費9246元及精神慰撫金10萬元，共10萬9246元。