中信銀購地案》張明田交保檢抗告成功 高院再發回重裁

2017-12-15 12:31

〔記者楊國文／台北報導〕台北檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，指控中信金董事長室專門委員張明田買進內湖區2筆土地，高賣給中信銀套利8億9千萬元，將張聲押獲准，但北院上月准他以1億元交保，自此上演院、檢攻防戲碼，爭執不下，北檢日前二度抗告，高等法院認為，北院指張明田和重要證人並無串供疑慮，而無羈押必要，尚嫌率斷，今第二度撤銷北院交保裁定，發回重裁，北院不得抗告。

北院原裁准張明田1億元交保，認為張明田涉嫌重大，客觀上可合理判斷有逃亡動機，羈押原因仍在，不過，張是否與證人陳立白、賴一毅有串證可能，檢方未提出證據釋明，而本案的重要證人、共同被告已詰問完畢，僅剩卓姓、楊姓證人尚未詰問，難認定張明田有串證的必要。

北院也認為，本案犯罪所得為新台幣8.9億多元，並未流入張明田所能支配之處及他任職的中信銀，因此裁定1億元交保，限制住居、出境、出海，每天晚上9時至10時須赴轄區派出所報到。北檢不服，提出抗告。

高等法院合議庭認為，張明田就證人陳立白何時前往長虹公司，以及他代陳簽訂買賣契約時，陳是否在場等陳述並不相符，而且，陳立白何時向張表明不買潭美段土地一事，張在原審時只說陳「記不得了」，事實並未釐清。而陳立白為何不購買潭美段土地、與中信銀購地的因果關係，高院也認為還有查明必要。

高院指出，戴德梁行辦理購地顧問案的承辦人為賴一毅，賴對購地過程也較清楚，但偵查中沒傳訊過他，並不完備。

高院認為，張明田身為中信金董事長室專門委員，位高權重，在金融圈影響力不可小覷，難認他不會影響到陳立白、賴一毅或勾串其他未到庭的證人，檢察官不服張的交保裁定而提出抗告為有理由，因此撤銷發回北院重裁。

不過，北院仍認為張明田沒有羈押必要，維持原本1億元交保、限制出境等裁定，檢方不服，日前二度提出抗告。

高院指出，本件購地顧問案的承辦人賴一毅是關鍵證人，無論從辦理簡報、整理、收取資料，皆由賴處理，因此，本件中信金資訊機房與行政大樓購地過程，賴最清楚，在事實查明居於重要關鍵，而賴卻未在調查、偵查中接受訊問，相關待證事實又與本案有重要關連，足以認定北院指張明田和賴男絕無可能發生串供疑慮，而無羈押必要，尚嫌速斷。

高院也指出，若如同北院認為張明田無羈押必要，何以又同時禁止張明田和共犯、證人接觸和往來？兩者間已有矛盾之處，因此今撤銷原裁定，發回北院重裁。