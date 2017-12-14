從5樓丟狗1死1傷 飼主獲輕判原因是…

2017-12-14 19:43

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子去年10月，把2隻米格魯犬從5樓丟下，1死1傷，簡易判決依違反動物保護法故意使動物受傷致死、使動物受傷致重要器官功能喪失罪判刑3月；上訴後，新北地院合議庭認為，狗狗已恢復健康，沒有重要器官喪失問題，此部份改判無罪，至於摔死狗部分，因他犯案時受輕度智能障礙影響，依法可減刑，輕判拘役30日，緩刑2年。

去年10月23日晚間8時許，家住新北市三重區新北大道一段某巷內的陳男，先把白色咖啡色相間的米格魯狗丟下，狗狗掉落到2樓遮雨棚，當場喪命，無人察覺；隔天晚上8點半，他再度抓狂，把另一隻不到1個半月大的米格魯幼犬「滷蛋」丟下陽台，「滷蛋」墜落1樓，頭部受撞擊顱內出血，奄奄一息。

鄰居發現後通報，新北市政府動保處獸醫師及動保員前往了解，才發現陳男2度丟狗，所幸「滷蛋」經治療，奇蹟式恢復生命，後由檢疫犬助理訓練師認養。

簡易判決判他3個月徒刑，陳男上訴主張，自己有輕度自閉症及智能不足等中度多重障礙，法院將他送醫鑑定，他向鑑定人員說，當初因覺得孤單時有狗陪伴，才會花1萬元買狗，但養了一週後覺得「養狗讓我浮躁、狗很吵、很難馴養和我不會訓練狗」，加上認為賣狗犯法、又沒考慮棄養等因素把狗丟下樓。

醫院綜合陳男個人史及病史等認定，他犯案時，辨識行為違法能力因智能障礙有減損情形，依刑法19條可減刑，加上他向法院保證說「不會再養寵物」查無暴力性犯罪記錄，合議庭因而給予緩刑，期間付保護管束，並提供60小時義務勞務，及接受6小時法治教育課程，此部份不得上訴。

至於「滷蛋」險摔成重傷，合議庭認為，「滷蛋」已恢復健康，與「致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失」要件不符，本罪又沒罰未遂行為，改判無罪，此部份可上訴。