懷疑妻子討客兄 丈夫竟要求脫褲檢查

2017-12-14 18:21

〔記者李立法／屏東報導〕張姓婦人控訴結婚多年的丈夫控制慾強烈，她若晚一點回家，就被懷疑在外「討客兄」，回家後甚至叫她脫褲子供其檢查下體，踐踏她的尊嚴，還長期跟蹤她，監視她的行動及交友狀況，令她無法忍受，決定訴離；丈夫反控妻子疑他外遇，常檢查他的精液濃度；法官採信張婦說法，准予離婚。

張婦向法官控訴許姓丈夫佔有慾太強，婚後變本加厲，經常疑神疑鬼，跟蹤她到上班的地方，長期監視她的行動，並規定她下班後馬上回家，禁止她參加朋友的聚會，如果她晚一點回家，就懷疑她外遇，要求檢查她手機的LINE，甚至叫她脫下褲子檢查下體，若她不從，便口出惡言，拿她雙親安全以及不讓她看孩子作為威脅。

許男則否認妻子指控，強調是因為太愛妻子，想和妻子「嘿咻」不好意思明說，才以「檢查」為名暗示，反而是妻子懷疑他外遇，常要求「驗貨」，檢查他的精液濃度，他深愛小孩及家庭，妻子會要求離婚，是受到娘家的影響，請法官駁回妻子的離婚訴求。

屏東地院法官檢視張婦出示的夫妻間通訊內容並訪談子女後，認為許男長期約束妻子行動自由，跟蹤及懷疑妻子外遇，影射妻子在外偷情而要求檢查下體等羞辱人格的行為，是造成雙方婚姻關係破裂的主因，許男辯詞無可採，故准予張婦訴離請求，可上訴。