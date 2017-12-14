豬隊友忙網購面交竟違停 害他通緝、毒品全露餡

2017-12-14 15:00

〔記者許國楨／台中報導〕羅姓男子因詐欺案遭通緝，因唯恐遭查緝，平日外出均由友人開車搭載以降低風險，未料前晚友人因急著與網購賣家面交，竟將車子違規併排停車後，獨留羅男在車內，引起警方注意盤查，這下羅男不但通緝身分因此曝光，連同身上的安毒一併被查獲，讓他頻搖頭哀嘆，遇到豬隊友，悲劇一場。

台中市第五分局松安派出所副所長裘景智與警員蔡永志，當晚巡邏行經北屯區遼寧路一棟大樓前，發現一部自小客違規併排停車，未開大燈也未熄火，形跡十分可疑，因而上前盤查，此時27歲的吳姓男子突然自路旁竄出，自稱是駕駛，急著開走車子。

但因當時車內還有1名27歲的羅姓乘客，警方見他神色慌張，起疑查詢身分，他謊稱未帶證件自行報上姓名及出生年月日，只是員警一直無法查詢出符合身分，直覺有異不斷詢問，果然在羅男攜帶的包包內發現汽車行照，依此查證，經仔細比對照片確定其真實身分，電腦查詢結果顯示羅男為詐欺通緝犯，當場將他逮捕。

警方同時在羅男的香菸盒內，查獲安非他命吸食器及毒品殘渣袋，他供稱，唯恐通緝身分曝光，平日外出都是由友人開車搭載，以降低遭查緝風險，沒想到因友人違停露餡；至於吳男則無辜的說，自己從事手機配件生意，當時因急著與網路大盤商面交進貨才臨停，壓根兒不知道羅男被通緝；警方在訊後將羅男依毒品罪嫌送辦並解送歸案。

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