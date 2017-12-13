涉掏空大成商工 前校長陳秀娟100萬交保、夫黃曙曜收押

虎尾大成商工前校長陳秀娟及其夫婿黃曙曜涉掏空校產，陳秀娟100萬交保、黃曙曜收押。（記者廖淑玲攝）

2017-12-13 11:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工前校長陳秀娟及其夫婿黃曙曜繼便當回扣案後，又被雲林檢方查獲涉及以虛假債權掏空大成商工資產，不法所得逾4000萬元，昨天將2人傳訊到案，裁定黃收押、陳100萬交保。

大成商工前校長陳秀娟、夫婿黃曙曜涉嫌從94年至104年向4家便當業者收取回扣案，被雲林地方法院依背信罪分別判刑，陳秀娟4年8月、黃曙曜5年2月，並追徵3800萬元不法所得。

檢方再擴大偵辦中發現陳秀娟夫婦又共同涉嫌以假債權掏空學校資產，以不實債權人名義向法院聲請對大成商工要求支付命令，導致大成商工在97年間及100年間面臨逾9000萬元假債權，事後黃曙曜、陳秀娟再指示校內會計、出納人員，以清償法院支付命令所載本金、利息名義，自97年起分期匯入黃、陳所指定匯入的帳戶內，不法所得逾4000萬元。

全案由雲林地檢署檢察官李松諺指揮調查局雲林縣調查站昨天搜索黃、陳住處及學校等處所，並傳訊黃曙曜、陳秀娟等人，認黃、陳2人涉嫌背信、業務侵占等罪嫌重大，有湮滅、偽造、變造證據、勾串證人及逃亡之虞，黃曙曜聲請羈押獲准，陳秀娟100萬元交保並限制出境、出海。