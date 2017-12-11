性侵小六女童染菜花 色男重判10年徒刑

2017-12-11 17:21

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭62歲林姓男子去年在住家性侵鄰居小六女童多次，還讓女童感染菜花，女童說，「阿公用他那根插進去」，但是林男卻大言不慚說是女童要求他親吻下體，宜蘭地院法官認為林男毫無悔意，態度惡劣，判林男10年有期徒刑。

愛狗的11歲女童因為喜歡小狗，常常會到鄰居林男家玩狗，女童都稱呼林男「阿公」，但是去年9月14日下午，林男將女童拐騙到二樓房間，並把房門鎖上性侵女童，隔週21日下午，林男再度對女童伸出魔爪，性侵得逞，除了性侵以外，隔了7天，又對女童在一樓客廳猥褻。

事情都發生在星期三下午，女童偵查時說，因為禮拜三只讀半天，想去看狗狗，阿公會把房門都鎖起來，她跑不出去，然後阿公會用那一根弄來弄去，然後插進去。

直到10月底，女童的母親發現女兒內褲有異味，詢問女兒後，女童才說下體會疼痛，外陰部有長2 顆粒狀物，還有有膿的味道，經醫院診治後，確認感染菜花，女童本來沒跟媽媽說，因為她以為阿公是好人，都會買東西給她，後來很痛很痛才覺得阿公是壞人。

法官在判決書中指出，林男為滿足其性慾，不顧女童心理人格的健全發展及心靈感受，利用年幼未經人事且信任的心理，竟對女童進行2 次強制性交及1 次強制猥褻行為，其行為不僅造成女童心理上難以磨滅之陰影，且使家屬承受莫大的精神傷害。

判決書指出，林男犯罪情節及惡性甚鉅，危害重大，犯後還否認犯行，大言不慚說是女童要求其親吻下體和胸部，毫無悔意，態度惡劣，以對未滿14歲之女子犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑8年；又對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月，應執行有期徒刑10年。

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