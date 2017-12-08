涉詐貸合庫逾億元 北檢起訴合庫經理等4人

台北地檢署今依涉犯銀行法，將陳西元、賴建誠、合庫經理李深淵、襄理黃文焱起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-12-08 10:52

〔記者謝君臨／台北報導〕合作金庫台北市南京西路分行前授信經辦賴建誠，涉於99年至100年間，收受房地產投資客陳西元每月2萬至5萬元，以及招待飲宴、喝花酒等，合謀詐貸逾1億元，造成合庫至少損失約3000萬元；台北地檢署今依涉犯銀行法，將賴建誠、合庫經理李深淵、襄理黃文焱，以及房地產投資客陳西元起訴。

檢調追查，陳姓房地產投資客於大台北地區擁有多間房產，為求提高貸款成數，涉於7年前勾結賴建誠，除招待飲宴、喝花酒，還以每月2萬至5萬元代價，要賴男以人頭對保、高估擔保品，以及違反內部規範的審查等方式向合庫詐貸。

檢調發現，陳男以高於市值的價格取得貸款後，自己不用拿出頭期款，就能以詐貸的金額支付全額房價，待房市景氣熱絡時再伺機出脫狠撈一筆；不料近年房市買氣下滑，出脫不易，陳男資金周轉出現問題，無法支付利息，合庫因而發現此案，向檢調檢舉。

檢調今年4月發動搜索，約談賴男、合庫李姓經理、黃姓襄理等人到案，訊後依涉犯《銀行法》等罪，諭令3人均30萬元交保。

檢調初步統計，2人合謀詐貸約4、5次，致合庫至少損失3000萬元。