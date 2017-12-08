女不堪騷擾 瘋狂揮棒打死前男友被判7年6月

2017-12-08 10:30

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區40歲吳女不堪陳姓前男友不斷騷擾，準備鋁棒瘋狂出氣，雖然只朝陳四肢揮打，混亂中打到陳頭部，導致陳倒地不起，當晚回來查看，陳男已無氣息，台中地院依重傷害致人於死罪判吳女7年6月。

判決書指出，吳女與陳男是在103年間經網路認識，104年8月就同居在太平區陳某住處，但日夜相處後發現個性不合，105年10月吳女主動搬離，不過陳某卻不願分手，仍時常到吳女位於太平區東平路新租屋處騷擾。

106年1月9、10日兩日，因不堪陳某連日騷擾，吳女報案並申請暫時保護令，陳某仍置之不理，同月17日又到吳女住處外大吵大鬧，還刻意把吳女機車車牌取走。許姓房東也受不了，下最後通牒要吳女趕緊處理與陳的關係，否則要中止租約！

當晚吳女報警，員警帶同吳女到陳男住處取回車牌，兩人一見面還是爭吵。吳女承受房東中止租約壓力，又面對不可理喻的騷擾，心中已下定決心給陳某一個教訓。

18日上午8時許，吳女花了599元買一把鋁棒，9時許到陳某住處，兩人又發生嚴重爭吵，吳女先砸陳某機車，陳某出門後，以鋁棒攻擊陳某軀體、胸部、四肢，但頭部也被打到，陳某倒地後，口中還不斷與吳女爭吵，吳女停止毆打離開現場。

當晚11時許吳女回到該處查看，發現陳已無氣息，把屍體拉到沙發上放置，離開現場，翌日陳男的姊姊發現陳某全身冰冷報警處理。法官也認為吳女並無殺人犯意，依重傷害致人於死罪判刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆