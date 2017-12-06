大膽科員詐領勞退金 南市府判連帶賠償3200多萬

2017-12-06 15:10

〔記者楊國文／台北報導〕台南市政府勞工局前科員仲南萍涉嫌利用人頭戶詐領20家公司勞退金3000多萬元，刑責部份，仲男二審遭判刑9年，撥款受害的台灣銀行訴請賠償，高等法院審理後，今判台南市政府勞工局與仲男應連帶賠償台銀3210餘萬元；可上訴。

判決指出，55歲的仲男原為台南市政府勞工局勞資關係課課員，2010年台南縣、市合併後，仲男則改任勞工局科員。

仲男利用承辦勞工退休準備金相關業務的機會，竟從2008年開始搞鬼，他利用鎖定20家已經停、歇業，但勞退專戶尚未結清的公司，先透過林姓共犯尋找人頭，再偽造資料變更公司專戶印鑑，詐領勞工退休金。

據統計，一直到仲男2012年3月退休時，總計詐領20家公司勞工退休金共3329萬元，並與林男平分詐領所得，勞工局2013年發現後，將已提前退休的仲男移送法辦，檢調查出仲男的犯行，查扣其帳戶中615萬元贓款，聲押獲准，提起公訴。

刑事部分，一審重判仲男10年徒刑、林男5年徒刑，上訴後，台南高分院改判仲男9年、林男5年，並分別沒收2人犯罪所得，此案已上訴三審審理中。

民事部分，撥款的台灣銀行認為台南市府勞工局與仲男間具僱傭關係，依照民法侵權行為規定，請求勞工局與仲男、林男連帶賠償撥款損失3300餘萬元。

高院審理後釐清責任關係，判台南市政府勞工局、仲男應連帶賠償台銀3210餘萬元，可上訴。