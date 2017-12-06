奇蹟！ 失智阿嬤失蹤4天獲救 家屬激動淚謝救難人員

2017-12-06 15:09

〔記者佟振國／南投報導〕「阿嬤，我們終於找到妳了！」南投縣草屯鎮年約70歲、患有失智症的江姓婦人，本月3日與丈夫到國姓鄉乾溝村西東巷的親友果園幫忙，不慎走失，警方、消防、社區守望相助隊及民間搜救團體，連日來大規模搜尋，今天中午終於在距離失蹤地點約3公里外的野溪河床將她尋獲，婦人幸運僅輕微脫水與部分擦傷，送醫後已無大礙，也讓焦急家屬壓力釋放，激動感謝眾人相助，讓他們一家團圓。

警方調查，年約70歲的江姓婦人，原與丈夫住在國姓鄉大石村，後遷往草屯鎮居住，近年患有失智症，由家人照顧。本月3日丈夫一早前往乾溝村親友的柑橘園幫忙採收水果，擔心她無人照顧，特地帶在身邊，沒想到一不留神，婦人即不知去向，親友自行尋找未果，向長壽派出所報案請求協尋。

長壽派出所長陳志成連同3名員警洪寬燦、邱建國、謝敏捷與國姓消防分隊，以及乾溝、大石村等社區守望相助隊6、70人，以婦人失蹤的乾溝村西東巷土地公廟對面柑橘園為起點進行搜尋，昨天包括神鷹山區搜救隊、台中市義行救難協會也參與搜救，動員近百人，今天中午終於在距離約3公里外的野溪河床草叢中平安尋獲，距離失蹤已經第4天，焦急家屬欣喜若狂，頻頻感謝眾人的大力幫忙，讓他們能一家團圓。

江姓婦人除了有輕微脫水、身體部分擦傷，健康狀況大致穩定，送醫檢查治療後已無大礙，至於失蹤的這4天婦人如何度過，待身心狀況大致平復後進一步了解，但救難人員研判尋獲婦人的地點附近就有水源，雖然沒有進食，婦人渴了就去喝水，也成了續命關鍵。