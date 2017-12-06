戀童狼出獄再度性侵男童 害童母自責輕生亡

2017-12-06 10:20

〔記者溫于德／台北報導〕戀童狼歐陽大智10餘年前性侵男童並拍裸照留存，遭判刑入獄；豈知他出獄後惡性不改，又對一名單親媽媽的兒子狼爪得逞，再獲11年刑。而檢警事後分析他留存的35張照片檔，發現被告另對4名男童下手，今年10月再判15年刑期，全案上訴二審中；至於本案民事部分，各別受害者分別提起刑事附帶民事求償，但不幸的是，其中一名受害男童阿傑（阿傑）的母親，因自責所託非人，已選擇輕生並已離世。

未成年的阿傑，尤其家長代為遞狀，向歐陽男求償超過百萬元精神慰撫金。而本週首度開庭時，被告未聘律師、親自出庭應訊，入庭前雖戴口罩，但眉宇間露出無所謂態度。據掌握，嫌犯在庭內擺出「沒錢可賠」態度，承審法官庭末諭知全案本月底宣判。

不過可憐的是，男童母親事發後因過度自責將稚兒託付錯對象，過於傷心之下，已選擇自我了結、結束生命，全家人因而陷入悲傷氛圍中。

回顧歐陽男性侵史，首度犯案是在11年前；他當時雖任職某知名豪宅保全，但下班後受友人之託、代為照顧子女，不過戀童癖發作使然，陸續猥褻5名尚在就讀幼兒園或國小的男童、並拍裸照。最高法院判他4年6月有期徒刑確定，並要求入獄後接受強制治療。

但獄方強制治療顯然無法改善歐受刑人戀童癖；歐陽男103年服刑期滿後，隨即透過網路結識1位單親媽媽，得知對方忙於工作、無暇接送或照顧稚兒後，佯裝好心表示願意幫忙接送，並免費照顧到下班，實際上多次撫弄男童性器或乳頭，還逼男童為其口交或供肛交，並用數位相機拍下照片。

歐陽男到案後辯稱，年幼時曾被性侵，還被詛咒「若長大不性侵其他小朋友、會車禍而死」，試圖合理化犯行。一審合議庭拒絕採信，且在勘驗照片後，見到被害男童神色驚恐，審結後依強制性交、拍攝猥褻物等罪，重判11年刑期；二審維持原審見解，刑度未變；終審最終駁回上訴，全案定讞。

細心檢警事後再度分析扣案照片檔，查出尚有4名男童被拍下局部特寫，或於裸體睡覺於被拍照，再次起訴；一審依法重判15年有期徒刑，檢與被告均上訴二審。民事求償方面尚在一審進行中。

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