圍毆名律師葉建廷 3嫌傷害罪判6到10月不等徒刑

2017-12-05 14:54

〔記者張文川／台北報導〕知名律師葉建廷，去年6月22日清晨在台北鬧區街頭遭3名蒙面男子以甩棍、鐵鎚埋伏圍毆，打得頭破血流，台北地檢署原依殺人未遂罪嫌起訴3男，台北地院審理後認為3人主要攻擊肩部以下，頭部是因葉彎身躲避才被K中，認定3男沒有殺人意圖，改依傷害罪判3人6至10月有期徒刑。可上訴。

3人刑期，主謀黃晨銨（原名黃郁豪）判刑10月，不可易科罰金；陶彥誠、蔡逸晟各判6月，可易科罰金18萬元。案發時傳出多種動機論，懷疑有幕後藏鏡人，但3人在審理時一口咬定下手動機是不滿葉建廷為財團大老闆打官司，才糾眾教訓他。

去年6月22日上午7時半許，3人戴著棒球帽、口罩埋伏在北市辛亥路、新生南路口的建國高架道路橋墩下堵葉，8點半葉步行現身，3人乃尾隨他走到台大體育館外側的人行道，包圍葉建廷持械揮擊葉建廷，隨即攔小黃逃逸，葉建廷頭臉、手腳多處掛彩，肋骨斷裂。

2天後3人至大安分局自首，合議庭認定3人在警方尚未鎖定對象時主動到案，符合自首要件，因此皆予減刑。

合議庭認為，被害人葉建廷頭部只有前額撕裂傷，其餘傷勢集中在軀幹與四肢，並非攻擊要害，監視器畫面顯示3人攻擊範圍皆為肩部以下，身高180多公分的葉彎腰閃避時才被打到頭，全身傷勢也僅皮肉傷，3男也都供稱只是想教訓葉，不慎甩到頭；3男選擇在白天人潮眾多的大街上犯案，未經阻止就停止攻擊，因此認定3男沒有殺人犯意，依共同傷害罪判刑。