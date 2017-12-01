為績效查私菸竟偷裝GPS 海巡署司法組長判刑

2017-12-01 12:22

〔記者楊國文／台北報導〕海巡署南巡局五二岸巡大隊士官長王育洋，3年前擔任司法組長，竟為查緝私菸，擅將GPS衛星定位追蹤器裝置在陳姓男子使用的公司貨車底盤下，監看貨車行蹤7天，不料取回時遭陳男發現而挨告，最高法院今依妨害秘密罪判他拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。

判決指出，王男因另案查獲蕭姓男子駕駛車身印有某公司字樣的貨車載運私菸，為查緝該公司名下車輛有無走私情形，竟於2014年6月28日晚間8時許，擅將一部GPS 衛星定位追蹤器裝設在該公司名下、當時由陳姓男子使用的貨車下方底盤，竊錄該貨車所在位置及地址、停留時間與行蹤等資訊，直至7天後王男取回追蹤器時，被陳男察覺報警提告。

檢方認為王男基於辦案需要裝設GPS，行為不具違法性，故不起訴處分，再議也駁回。不過，此案經聲請交付審判，被高雄地院裁准，視同起訴。

法院審理時，王男矢口否認妨害秘密，辯稱他是為取締私菸而鎖定該公司，裝設時並不知道貨車是誰在使用，所取得回傳資訊也未侵害其隱私，且他所屬的五二岸巡大隊因人力有限，用GPS 衛星定位器與傳統人力跟監無異，且用意是偵查犯罪，並非「無故」而是有正當理由，應不構成妨害秘密罪。。

高雄地院依妨害秘密罪，判王男拘役40天、得易科罰金5萬元，緩刑2年。上訴後，高雄高分院還加重其刑，改判拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

全案上訴後，最高法院認為，偵查機關裝置GPS衛星定位追蹤器，屬於「強制偵查」手段，王男身為執法人員，未遵守正當法律程序，在該貨車上偷裝GPS衛星定位追蹤器，經由車輛移動，即可連續多日、全天候持續而精確地掌握該車輛及其使用者位置、移動方向、速度及停留時間等活動行蹤，且追蹤範圍不受時空限制，亦不侷限於公共道路上，即使車輛進入私人場域，仍能取得車輛及其使用人之位置資訊，且經由所蒐集長期而大量之位置資訊進行分析比對，自可窺知車輛使用者日常作息及行為模式，屬於對車輛使用者隱私權的重大侵害，今駁回上訴案，全案定讞。