高院開審北榮霸床案 富婆恐續住第5年

2017-11-29 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高等法院今（29）日針對台北榮總霸床案開庭審理，91歲的被告張周智逢涉霸床4年，且不甩士林地院1審判其搬離病房，今張女委託律師向高院申請調閱並鑑定病歷獲准；北榮聲明張女原可望於農曆年前出院，目前恐生變數。

根據《鏡周刊》報導，91歲的張周智逢2013年偕夫共同因病入住台北榮總，丈夫不幸逝世，張女痊癒後依舊不肯出院，一住就住了4年，北榮將張女狀告士林地院，一審法官判張女須賠償北榮774萬元，並且立刻搬出病房，但張女仍無動於衷，至11月29日共欠下超過800萬元的醫事費用。

張周智逢的丈夫張銘佩曾是前總統蔣經國舊屬，生前為大台北瓦斯公司副總經理，且擁有一名司機，該名司機往生後，繼續由司機子嗣打理張家生活雜務，張周智逢住院期間，皆由司機子嗣將食物、信件等私人物品替張女送來，因此司機子嗣亦被北榮告上法院。

事件將落幕？ 高院未審結恐續占病房

張周智逢積欠超過800萬元醫事費用，北榮礙於她將名下財產全數交付銀行信託，因此無法查扣相關費用，張女仍透過信託利息聘請律師，並請司機子嗣打理生活，但台北榮總今（29）日指出，已快查扣張女交付信託財產當中的800萬元，並正與張女女兒與律師進行和談，預計農曆年前可將張女請出病房

台灣高等法院今（29）日針對霸床案開庭審理，張女委任律師指出，張女因身體因素仍有住院必要，北榮律師則援引醫師說法，認為張女沒有住院必要，張女律師則當庭要求法官查閱張女自2013年住院以來之病歷資料，雖北榮律師稱無必要，但法官仍核准張女律師之請求。

由於兩造律師在庭上，無法針對挑選第三方病歷鑑定單位達成協議，因此法官暫停開庭，並給予10天時間，要雙方交出醫事鑑定單位的建議名單，霸床案則改於2018年1月3日再審。