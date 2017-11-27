婚宴蟑螂又來了！謊稱小學同學亂入 白吃白喝、還打包

新人拍下涉嫌白吃白喝的母女倆照片。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-27 12:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕前晚一對新人在台北市彭園會館舉辦婚宴，卻碰到一對母女白吃白喝，甚至還亂入上台玩遊戲，跨桌打包菜餚，甚至嗆同桌賓客「這道菜我們要包，你們不能吃」，遭新人親友拆穿後，王女竟裝可憐「我們是弱勢團體」、「弄我們母女倆，沒好下場」；最後家屬報案請警方協助，才將這對母女請出場。

該名大鬧婚宴現場的24歲王姓女子，體格壯碩，日前才因去湯包店點餐不付錢，店家收不到400多元餐費，氣憤提告詐欺，前天又現身婚宴，這次還帶著媽媽去白吃白喝，還外帶打包，離譜行徑令人匪夷所思。

前晚這對母女潛入忠孝東路五段彭園會館，參加王姓新郎的婚宴，謊稱是男方親友，被帶往男方親友桌，但每道菜餚一上桌，母女倆就急著打包，甚至說「這道菜我們要包，你們不能吃」，引起新人親友側目，甚至「融入情境」，還上台玩遊戲與新人照相，最後男方家屬懷疑，問她是誰，她回說是小學同學，但卻忘記讀哪一所而被抓包。

新郎受訪表示，婚宴前就曾想過會不會遇到婚宴蟑螂，「沒想到這麼好運，真的碰到了！」新郎強調，雖然被白吃白喝，但幸好她們沒像之前另名女子大鬧婚宴，也幸好同事朋友們知道後都能諒解，朋友也在網路貼文「讓該女更紅」，提醒大家小心。

有網友在臉書「爆料公社」PO文，直指兩人是「婚禮蟑螂」，沒想到對方還理直氣壯的說她們是弱勢群體，由於母女倆行徑太誇張引起公憤，網友紛紛留言「不要臉天下無敵」、「真的弱勢群都很有尊嚴，也不會把弱勢掛嘴上」、「辨識度這麼高還敢這樣？」、「台灣最有人情味同情心 不是這樣無限上綱用的。」

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