台北港驚傳舢舨翻覆，3人獲救2人失蹤。（消防局提供）

2017-11-26 10:34

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市八里區台北港，今日上午9時許驚傳舢舨翻覆，警消、海巡人員獲報後前往現場救援中，目前已救起船長及2名船員，3人皆意識清楚，目前已被送往馬偕醫院治療，另有2名船員仍失蹤，現場仍在持續搜救。

據了解，該艘舢舨上除船長為本國籍，其餘4人皆為外籍移工，5人今日上午搭舢舨出海捕魚，孰料在距離台北港300公尺處翻覆，海巡人員獲報後前往救援，救起船長與2名船員，仍有2人失聯。