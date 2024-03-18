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合法麻將館成毒窟？花蓮警查獲新興毒品咖啡包

花蓮縣警察局刑警大隊持搜索票查扣毒品咖啡、愷它命及彩虹菸等新興毒品，以違反毒品危害防制條例移送法辦。 （記者王錦義攝）

花蓮縣警察局刑警大隊持搜索票查扣毒品咖啡、愷它命及彩虹菸等新興毒品，以違反毒品危害防制條例移送法辦。 （記者王錦義攝）

2024/03/18 15:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕合法的麻將館竟成新興毒品交易與吸毒場所！花蓮縣警察局刑警大隊1月間偵破黃姓男子等人涉嫌新興毒品案，向上溯源，毒品竟來自吉安鄉一間休閒麻將館，警方蒐集相關事證後，報請花蓮地檢署指揮偵辦，持搜索票查扣毒品咖啡、愷它命及彩虹菸等新興毒品，以違反毒品危害防制條例移送法辦。

花蓮縣警局刑警大隊今指出，警方從查緝對象向上溯源，專案小組歷經2個多月的蒐證，發現一間休閒麻將館葉姓主嫌，教唆櫃台服務生及員工不法販毒，配合警政署「安居緝毒專案」，持花蓮地方法院核發4張搜索票，前往葉嫌住處及休閒麻將館等地搜索，帶回葉嫌等4人到案，查扣毒品咖啡108包、愷它命1包及彩虹菸2包等新興毒品。

近年來，新興毒品如彩虹菸受到年輕族群歡迎，甚至出現在學校內，這種外觀看似尋常香菸的新興毒品，危害性也因此常被忽略。據了解，麻將館會在深夜打烊關門後，提供有吸食新興毒品的熟客繼續留在館內吸毒、打牌，若白天營業時間，則另外在館後方吸食，也利用麻將館當成毒品咖啡包交易據點，提供購買毒品咖啡包的管道。

警察局長王旭昌說，此次掃毒成果斐然，成功阻止這一批新興毒品流入市面，將毒品危害降低，針對任何轄內的特定場所及不法徵候案件，均深入追查幕後組織，務必掌握「向上溯源，向下刨根」的原則，全力遏止、加強查緝，阻斷毒品來源，並分齡分眾做好反毒宣導工作，讓年輕族群及社會大眾了解毒品危害。

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花蓮縣警察局刑警大隊持搜索票查扣毒品咖啡、愷它命及彩虹菸等新興毒品，以違反毒品危害防制條例移送法辦。 （記者王錦義攝）

花蓮縣警察局刑警大隊持搜索票查扣毒品咖啡、愷它命及彩虹菸等新興毒品，以違反毒品危害防制條例移送法辦。 （記者王錦義攝）

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