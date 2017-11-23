夫裝GPS監控被判無罪 吳欣盈批：美化加害人作為

2017-11-23 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕華南銀行副董事長林知延被妻子、新光金控第三代公主吳欣盈指控唆使法律顧問及徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器監控她的行蹤，台北地院日前判林知延等4人無罪，吳欣盈不服判決提上訴，今晚間更在臉書發文，質疑該判決「毫不掩飾的美化加害人作為」，不但不保護人民免於受害，甚至還指責她這個被害人，讓受害的人民不能挺身對抗。

林知延被妻子吳欣盈指控涉嫌妨害秘密及違反個資法，吳欣盈曾淚灑法庭，表示看到當時被跟蹤的影片「感覺很毛、心很冷、毛骨悚然，很噁心、難過」，不過合議庭認定，遭安裝GPS的汽車與司機屬大永公司，不是吳女私人專車，且吳欣盈被偷裝GPS之前已懷疑被跟蹤，但之後仍持續搭乘那輛車，顯見放棄對隱私的期待，因此台北地院於本月初判林知延等4人無罪，可上訴。

吳欣盈今晚間則在臉書質疑，對於本月初的刑事判決，整篇判決書毫不掩飾的美化加害人作為，她不懂為什麼可以把自力對抗人身危險的作為，惡意解讀為放棄自己的隱私權，並批評判決中充斥著指責受害人的論述，像是為何被跟蹤後不換車、不換行動模式，為何要在有玻璃門的處所讓有心人盜錄影像等。吳欣盈也質疑，月初的判決不但不保護人民免於受害，更打壓受害的人民不能挺身對抗。她也舉國際透明組織評比的2016年全球清廉印象指數，指台灣以61分排名全球第31名，代表仍有進步空間。

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