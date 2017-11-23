夫裝GPS監控被判無罪 吳欣盈批：美化加害人作為

2017-11-23 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕華南銀行副董事長林知延被妻子、新光金控第三代公主吳欣盈指控唆使法律顧問及徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器監控她的行蹤，台北地院日前判林知延等4人無罪，吳欣盈不服判決提上訴，今晚間更在臉書發文，質疑該判決「毫不掩飾的美化加害人作為」，不但不保護人民免於受害，甚至還指責她這個被害人，讓受害的人民不能挺身對抗。

林知延被妻子吳欣盈指控涉嫌妨害秘密及違反個資法，吳欣盈曾淚灑法庭，表示看到當時被跟蹤的影片「感覺很毛、心很冷、毛骨悚然，很噁心、難過」，不過合議庭認定，遭安裝GPS的汽車與司機屬大永公司，不是吳女私人專車，且吳欣盈被偷裝GPS之前已懷疑被跟蹤，但之後仍持續搭乘那輛車，顯見放棄對隱私的期待，因此台北地院於本月初判林知延等4人無罪，可上訴。

吳欣盈今晚間則在臉書質疑，對於本月初的刑事判決，整篇判決書毫不掩飾的美化加害人作為，她不懂為什麼可以把自力對抗人身危險的作為，惡意解讀為放棄自己的隱私權，並批評判決中充斥著指責受害人的論述，像是為何被跟蹤後不換車、不換行動模式，為何要在有玻璃門的處所讓有心人盜錄影像等。吳欣盈也質疑，月初的判決不但不保護人民免於受害，更打壓受害的人民不能挺身對抗。她也舉國際透明組織評比的2016年全球清廉印象指數，指台灣以61分排名全球第31名，代表仍有進步空間。

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  • 華南銀行副董事長林知延被妻子吳欣盈指控唆使法律顧問及徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器監控她的行蹤，台北地院日前判林知延等4人無罪。（資料照，記者簡榮豐攝）

    華南銀行副董事長林知延被妻子吳欣盈指控唆使法律顧問及徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器監控她的行蹤，台北地院日前判林知延等4人無罪。（資料照，記者簡榮豐攝）

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