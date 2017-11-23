警說出「神秘暗號」 公寓毒品分裝廠「芝麻開門」

2017-11-23 23:16

〔記者王捷／台南報導〕台南警方近日接獲檢舉，某間出租公寓出入複雜，但警方不得其門而入，直到線報透露，讓薛男開門密語就是他的名字。今晚（23日）警方率員攻堅，敲門時說出正確暗語，嫌犯開門時，房間內的K毒臭味頓時傾瀉，警方也在客廳桌上看到毒品，立即逮捕在場的薛男及友人，還有一名未成年少女，起出40公克毒品，3人初步驗尿都有吸毒反應。

25歲的薛男有詐欺前科，他發現市區的公寓隱密性高，且大部分都是租客，2個多月前租下公寓，疑似當成毒品分裝工廠，將摻有二、三級毒品的粉末裝入膠囊內。

警方11月接獲線報後，開始秘密調查，雖然發現薛男的公寓出入複雜、些微飄出K毒臭味，卻沒有正當理由可入內搜查，加上只有單一舉證，申請搜索票困難，只能靜待好時機。

正巧，警方近日又獲得線報，薛男公寓沒有電鈴，要進去都透過暗語，而暗語就是薛男的名字，警方23日率員攻堅，說出薛男名字，果然有人應門。

門一開，房內的K毒臭味頓時傾瀉，警方也發現客廳桌上也擺了一包不明粉末，立即以目視不法為由入內搜索，起出40多公克毒品及已經分裝好的毒品膠囊，將現場3人都帶回警所。

薛男及友人還有一名未成年少女都坦承吸毒，驗尿後也有毒品反應，但薛男否認販毒，向警方供稱毒品都是自己要吸食，警方目前正循線追查上游，全案將往毒品危害防制條例送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆