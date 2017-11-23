「拒播假新聞」女主播 因未查證遭判拘50天

2017-11-23 19:56

〔記者黃捷／台北報導〕三立新聞台女主播廖婕妤，上月在臉書粉絲團上放話「拒播假新聞」，引來支持者讚聲，未料，她於2014年間報導指控東海大學教授蘇正德兼任政府標案的評審委員，護航餿水油大撈600萬，今天被士林地院認定未經合理查證，依加重誹謗罪判她拘役50天，可上訴。

廖女上月播報新聞時發現，新聞畫面中的受訪人刻意背對鏡頭並變聲，實際上竟是自家記者，認為整件事情太過離譜，PO臉書放話「我拒播假新聞」，事後還因此遭主管痛罵，但也獲得不少粉絲支持讚聲。

廖女於2014年間擔任記者時爆發餿油事件，蘇男曾公開表示「餿水油含量低不致對人體造成危害」，廖女同年9月製播報導「蘇正德大口吞餿水油 爆教授兼評委年撈600萬」，指控蘇男2007至2014年間擔任政府評委期間，8年共撈600萬，才以此言論護航當朝。

蘇男不滿遭汙衊提告，指出廖女從未和他聯繫，他領的審查費、出席費每次最高2000元，8年總合根本沒有600萬。

廖女到案辯稱，她報導前有想要查證，嘗試聯絡蘇男，但蘇男不接電話，只好改向師大吳姓教授詢問審查費、出席費的細節，證明評委行情每件有10萬，才進而推估蘇男8年共以此獲利600萬。

法官審理發現，檢方偵辦期間傳喚吳男作證，發現廖女是在挨告後才聯繫吳男，塑造報導前有查證的假象，當場戳破謊言，且廖女有從網路上取得蘇男擔任評委的60件政府標案資料，應可從相關規定查出蘇男實際報酬，她卻毫無根據以每件10萬元推算出600萬，未善盡查證義務，已具有誹謗惡意。

廖女事後雖向蘇男道歉，表示願意在臉書、三立新聞網刊登道歉啟事，並邀請蘇男擔新聞台解說專家，希望能夠和解，但被蘇男拒絕，士林地院依加重誹謗罪判拘50天，可易科罰金，得易科罰金5萬元。