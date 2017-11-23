祖母逼撤告狼父 少女怒嗆：你們大人教我們不可說謊！

2017-11-23 17:23

〔記者王定傳／新北報導〕16歲少女小美（化名）遭父親兩度猥褻，祖母卻要她息事寧人，放話斷絕父女關係，小美傻眼回嗆：「你們大人教我們不可以說謊！」她身心受創，心理諮商師安慰說：「家人間的關係走到司法訴訟，是一件十分辛苦、不容易、也需要勇氣的！」她斗大的淚珠不停落下，新北地院依加重強制猥褻等罪，判狼父1年5月徒刑。

去年3月底，狼父趁小美熟睡時闖進房間，撫摸她的胸部及臀部，小美驚醒後，逃往另一間房間，狼父隨即下跪道歉，說自己夢遊，還要求「不要跟其他人講這件事，我不是故意要做這樣的事！」

小美只向2個妹妹等家人訴苦，沒多張揚，不料，去年6月29日晚間，狼父竟再犯，見小美驚醒還不罷手，強行以下體磨蹭女兒臀部。

案發後，小美向男友、老師及分居的母親訴苦，全案才曝光；不料，這才是她另一種折磨開始，祖母竟傳訊對她說，「妳要怎麼樣才要對養育妳16年的人撤銷，我有3個提出，一、無條件把妳們姊妹監護權讓出，二、從此不再與妳們見面，三、斷絕父女關係，從此妳們好與壞跟養育妳們的人無任何關係。只希望妳能撤銷！」

小美怒回，「養了16年，就可以這樣對待我？小時候你們大人教我們不可以說謊，他明明有做為何不承認？我是你孫女，你有想過我的感受嗎？」

小美的姑姑雖保證，「我們會保護你，會跟妳爸爸溝通、我相信妳不會誤會辛苦養妳長大的爸爸」，卻又說，「妳通報學校、讓他沒有活下去的理由、現在很失志、若妳不想失去他、多關心他一下」。

小美原本不想提告，審理時也說：「我不想對爸爸提告」、「希望法官能夠讓爸爸去上課，接受一些正確觀念！」小美得不到部分親人支持，諮商師輔導她時提及，「家人間的關係走到司法訴訟，其實是一件十分辛苦、不容易、也需要勇氣的」，小美聽了，斗大的淚珠不斷落下。狼父雖否認犯行，合議庭依小美及2個妹妹妹證詞等認定確有此事。