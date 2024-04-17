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公權力介入 澎檢召開打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議

澎湖地檢署召開打擊妨害綠能產業聯繫平台，以公權力介入發展國家未來能源政策。（澎湖地檢署提供）（記者劉禹慶攝）

澎湖地檢署召開打擊妨害綠能產業聯繫平台，以公權力介入發展國家未來能源政策。（澎湖地檢署提供）（記者劉禹慶攝）

2024/04/17 10:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕綠色能源轉型是台灣未來發展基石，澎湖被選為低碳能源示範島，但太陽能儲能場、離岸風力發電機組計畫處處受阻，影響後續布局，澎湖地檢署

召開打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，以公權力介入，防止不正當抗爭或利益輸送，影響國家能源未來發展政策。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，「淨零排放」及「環境永續」為國際趨勢，推動綠能產業發展是國內能源轉型的重大關鍵，發展綠色能源才能維持台灣經濟的國際競爭力。但因綠能產業牽涉的利益龐大，遭不法犯罪者覬覦，過去幾年間衍生貪瀆、組織犯罪等不法案例，因此邀集警、調、廉政、海巡機關及主管、事業機關組成聯繫平台小組，串連行政、司法資源，共同建立綿密而有效能的專業防制網絡。

此次會議由台電澎湖區營業處及澎湖縣政府建設處就澎湖地區綠能產業的發展現況提出報告，並經各與會機關熱烈而充分的交流意見後，達成由與會各單位積極蒐報妨害綠能業發展犯罪情資。如發現疑涉綠能犯罪情事，通報澎湖地檢署地區政風業務聯繫中心，及建立專責聯繫窗口，以利後續平臺協調聯繫等具體共識。

澎湖地檢署呼籲，為使綠能產業健全而永續發展，若民眾或廠商獲悉妨害綠能產業發展相關犯罪之不法情資，請勇於提出檢舉，若因而查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲新臺幣1000萬元獎金，且身分絕對保密。

澎湖太陽能發電，竟無儲能場。（記者劉禹慶攝）

澎湖太陽能發電，竟無儲能場。（記者劉禹慶攝）

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