獨家》恐怖牙醫！ 4顆假牙沒弄好 竟對好牙「大動刀」

2017-11-23 14:31

〔記者楊國文／台北報導〕林姓補習班負責人因4顆牙齒問題看診，曾姓牙醫進行假牙、植牙療程卻大出包，因植體過短無法咬合，竟大量、過度修磨正常牙齒來調整，致林男多數牙面經修磨後已趨近「零度牙」，咬合咀嚼功能大幅減退。高等法院今判牙醫診所須賠償林男全口26顆牙齒以固定假牙膺復醫療費用及精神慰撫金共131萬元。

53歲的林男在2009年時，因牙疼到北市中正區某知名牙醫診所看診，診所負責人曾姓牙醫建議他先進行上排左側第一小臼齒、第二小臼齒植牙療程，及上排左側第一大臼齒假牙更換，再進行下排左側第二大臼齒植牙療程，費用共25萬5千元。

2010年5月，林男假牙、植牙植體裝置階段完成後，進行整體咬合測試時，發現假牙和植牙植體過短，牙齒兩邊咬合高度落差太大，詢問曾姓牙醫應否重做、增長植牙等事項？但曾姓牙醫認為「僅修磨周邊牙齒」即可。

至同年11月底，林男反映牙齒極端不適，他發現曾姓牙醫竟大量、過度修磨正常牙齒致變薄、變短，因此改到台大等其他醫院看診，林男指控，其他醫院牙醫告訴他，因他植牙、更換假牙僅有4顆牙齒，若術後有咬合不正問題，一般醫療常規是重新製作植牙及假牙植體方式調整，並非大幅修磨其他正常牙齒處理。

林男認為，經其他牙醫檢查，他原本完好的右上、右下及左上等14顆正常牙齒已嚴重磨損，多數牙面經修後已趨近「零度牙」，而須進行植牙，怒告牙醫求償468萬元。

曾姓牙醫辯稱，林男就診時，全口咬合狀況已不佳，原來的假牙材質亦差，自然牙磨損嚴重，他僅曾修磨林男的假牙而非自然牙，作法符合醫療常規，沒有過失。

高院認為，曾姓牙醫以不當、過度修磨方式，調整林男牙齒的咬合，已違反醫療常規，有明顯過失，導致林男全口咬合不全，且咀嚼效果功能不彰，應負賠償責任，包括賠償林男全口26顆牙齒以固定假牙膺復醫療費用，及60萬精神慰撫金，共131萬元。可上訴。