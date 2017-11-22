比一桿進洞機率低？一揮桿正中球友頭部腦震盪

2017-11-22 11:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子今年2月到台中高爾夫球場打球，沒有一桿進洞，反而正中130公尺外林姓球友的頭部，更慘的是，在風勢助陣下，球的撞擊力量很強，林男頭部外傷、皮下出血與腦震盪，黃男不否認他擊球打中林男，但他辯稱桿弟目視前方無人，告知他可以擊球，也提醒他儘量偏左擊球，但他擊出後，球卻偏向右方，雙方賠償金額談不攏而興訟，台中地檢署認為他應注意而未注意，今天依過失傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，38歲黃男今年2月18日下午3時30分，到位於台中市大雅區的台中高爾夫球場打球，他在西區第5洞擊球，當時風勢很大，風向由西區第5洞，往西區第1洞吹，他擊出之後，球順著風勢往西區第1洞飛行，飛行了130公尺，正中位於西區第1

洞的林男。

林男傷勢頗嚴重，頭部外傷、皮下出血與腦震盪，雙方洽談和解不成，具狀控告黃男，黃男的桿弟說，當時風勢強，他當時建議林男，儘量往左方擊球，黃男也承認說，當時桿弟目視前方無人，告訴他可以擊球，也建議他儘量偏左擊球，但他擊球後，卻發現球的飛行方向偏右，他強調，林男向他索賠50萬、60萬元，他認為太高而協商破局。

台中地檢署認為，黃男打球時，應該要注意自己的擊球能力，確認附近無人在擊球的落點範圍，且當時風勢頗強，必須依風勢修正擊球方向，避免受風勢影響而誤擊他人，卻疏忽沒有注意，貿然擊球後傷人，今天依過失傷害罪起訴。