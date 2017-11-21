臉書被追債文遭分享按讚 少年惱羞撂5煞闖校園砍人

2017-11-21 10:57

〔記者曾健銘／新北報導〕校園喋血！新北市林口區醒吾高中昨晚9時許，驚傳有校外人士持刀械闖入校園追砍學生，警消獲報趕抵現場，發現17歲陳姓少年與18歲李姓同學遭砍，2人全身有多處刀傷、挫傷，所幸送醫後無生命危險，警方連夜追查，不到6小時就逮捕6名涉案嫌犯，經查衝突起因竟然是因為臉書「分享按讚」所引起。

警方調查，陳姓少年的周姓友人因先前曾借給17歲林姓主嫌7萬5千元，日前周男在臉書上發文向林嫌追討債務，陳少見狀即分享該篇貼文並按讚，讓林嫌大為光火，一直懷恨在心。

昨晚9時許，林嫌找來周姓、施姓、林姓等5名友人助陣，6人共駛1車前往林口醒吾高中尋仇，據了解，6人先是在籃球場大喊陳少姓名，原本正在打球的陳少見狀拔腿狂奔，6人持刀、棍棒從後追趕，過程中李姓同學也遭毆傷，一行人逞兇後逃逸。

新莊分局事後循車牌追查，在凌晨2時許，在林口、泰山地區多處逮捕林嫌，以及17歲葉少、17歲周少、18歲周男、21歲林男、22歲施男等6人，查扣行兇用的西瓜刀、鐵棍。

偵訊時林嫌供稱，因為不爽陳少「多管閒事」，在臉書上分享按讚貼文，一時氣不過才會撂人行兇，警訊後依殺人未遂罪嫌將6人分別移送少年法庭與新北地檢署偵辦。