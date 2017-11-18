婚外情小三要分手 男子竟威脅散佈不雅影片

2017-11-18 17:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕男子搞婚外情，女友要分手居然還威脅散佈不雅影片要求復合！苗栗縣通霄鎮已婚陳姓男子，與女子「小芳」發展出婚外情，成為男女朋友，後來小芳跟陳男提出分手，不過已婚的陳男不思自己背叛妻子有錯在先，居然威脅小芳，要散佈兩人交往時拍下的不雅影片，還恐嚇「妳絕對一輩子抬不起頭」。小芳不堪其擾向警方報案，苗栗地方法院審理後，認為陳男觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役55日。

警方調查，小芳因為不想與陳男持續維持婚外情不倫戀，打算跟陳男分手，但是陳男心有不甘，竟利用通訊軟體屢次恐嚇小芳要散佈兩人交往時的口交影片，陳男更不顧已有家室，揚言要公開兩人婚外情關係。

警方調查，陳男於105年8月22日到25日期間頻頻發送恐嚇訊息。陳男更稱自己「敢愛敢恨」，並且威脅小芳說「要直接去公司找你」，讓小芳心生畏懼，擔心婚外情一事曝光。

陳男變本加厲，直接向小芳表明「妳要說我恐嚇也好，嚇妳也好，都隨便了！」，更說自己絕對不計一切代價、不惜兩敗俱傷，並且不惜給外人觀賞不雅影片，陳男更告訴小芳手中握有至少4到5段影片。陳男見小芳仍無復合之意，對小芳威脅說「晚上我會先給妳爸」、「妳絕對一輩子抬不起頭」，陳男並持續傳送訊息說「不談，自己看著辦，晚上我想一定會有人找妳祝好運」。

陳男見自己屢度威脅小芳仍然不願與其復合，最後更說「妳我都準備離開通霄吧」、「我說過我會送妳一份大禮」。小芳見狀，擔心陳男情緒失控外流影片，趕緊向警方求助，逮捕陳男。

苗栗地院法官審理後，認為陳男以散佈不雅影片為由，導致小芳擔心名譽受損，心生畏懼，依恐嚇危害安全罪判處拘役。